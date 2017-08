Emsisoft heeft versie 12.7 van Anti-Malware en Internet Security uitgebracht. Anti-Malware beschermt tegen virussen en malware, terwijl Internet Security ook een firewall aan boord heeft. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes en voor Internet Security zijn dat er vijf. De programma's zijn geschikt voor Windows 7 of hoger en kunnen dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelen de programma's over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Forensic log: a condensed timeline that shows all events and user actions in an easy to read form.

Auto-resolve mode for behavior blocker alerts: an option that makes all decisions on its own.

Anti-Malware Network lookups during quarantine re-scans, to reduce the number of false positives.

General warning for possible compatibility issues with other already installed Anti-virus/Anti-Malware programs, during installation. Improved: Program startup and updater performance.

Several minor tweaks and fixes. Fixed: Issue that showed the scanner result window in scheduled scans even if silent mode was enabled.

Application rules: ‘always block’ rules were not applied.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Emsisoft Anti-Malware 2017.7.0.7838

Emsisoft Internet Security 2017.7.0.7838