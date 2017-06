Door Bart van Klaveren, donderdag 1 juni 2017 18:28, 0 reacties • Feedback

Bron: Emsisoft, submitter: Markimoo

Emsisoft heeft versie 2017.05 van Anti-Malware en Internet Security uitgebracht. Anti-Malware beschermt tegen virussen en malware, terwijl Internet Security ook een firewall aan boord heeft. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes en voor Internet Security zijn dat er vijf. De programma's zijn geschikt voor Windows 7 of hoger en kunnen dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelen de programma's over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Emsisoft Anti-Malware & Emsisoft Internet Security 2017.5: New main guard component “Anti-Ransomware” to emphasize the trusted ransomware protection abilities that were previously part of the Behavior Blocker component.

New scan setting “Scan in email data files” that allows you to include or to skip the scan of potentially large email files.

Lowered the number of false positive alerts.

User interface and user experience improvements.

Several minor detection related improvements.

Fixed a number of potential crash bugs. Emsisoft Enterprise Console 2017.5: Fixed a bug that caused some clients to unexpectedly disconnect during Windows 10 Creator’s Update.

A new “Detect Potentially Unwanted Programs” option is now available for scheduled scans.

Improvements in policies, reports, installation/uninstall and settings menus.

Migrated the product to .NET 4.5 platform.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Emsisoft Anti-Malware 2017.5.0.7538

Emsisoft Internet Security 2017.5.0.7538