Emsisoft heeft versie 12.10 van Anti-Malware uitgebracht. Het product Internet Security bestaat niet meer en is sinds kort samengevoegd met Anti-Malware. Het beschermt tegen virussen en malware en heeft nu dus ook een firewall aan boord. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes, wat goedkoper wordt als er een licentie voor een langere tijd of voor meer computers wordt afgenomen. Het programma is geschikt voor Windows 7 of hoger en kan dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelt het over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Small web installer and MSI setups for x86 and x64 Windows editions.

Option to enable/disable integration in Windows Security Center. Available at Settings -> General.

Simplified scanner performance settings. Available at Scan -> Scanner Settings, Scheduled Scans and Custom Scans. Improved: Update process performance.

Support for Windows 10 Fall Creators Update.

Forensic logging related to connection with Emsisoft Enterprise Console.

Integration with Windows Defender Security Centre. Fixed: Occasional issue with some Microsoft Office versions.

Several minor tweaks and fixes.