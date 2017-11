Een update voor versie 3 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource- en crossplatform-e-bookbeheerprogramma. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.0 is er weinig aan het uiterlijk van het programma veranderd. Wel is er een geheel vernieuwde contentserver en is er ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie. In versie 3.11 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Kindle driver: Add support for the new Kindle Oasis.

Browser viewer: Allow the user to specify a CSS style sheet to control the look and feel of the text.

Edit book spell check: In the list of suggestions show the original word in italics. Closes tickets: 1727827

Edit Book: When adding a new HTML file, add it after the file being currently edited instead of at the end. Closes tickets: 1728601

Column coloring: Add a contains rule type. Closes tickets: 1728464

Book details panel: Allow saving the displayed cover to disk via the right click context menu. Closes tickets: 1728251 Bug fixes Browser viewer: Fix font size and color scheme settings not being respected in the footnote popup.

DOCX Output: Fix comments/XML processing instructions in the middle of text causing text to be skipped. Closes tickets: 1727599

Book details panel: Fix metadata field titles not being top aligned.

Linux: Fix long startup delay on systems that do not have a desktop notification service running. Improved news sources Financial Times

computerworld.pl

Tulsa World

Science Daily

El Mundo