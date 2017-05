Door Bart van Klaveren, vrijdag 5 mei 2017 10:22, 1 reactie • Feedback

Bron: Emsisoft, submitter: Markimoo

Emsisoft heeft versie 12.4 van Anti-Malware en Internet Security uitgebracht. Anti-Malware beschermt tegen virussen en malware, terwijl Internet Security ook een firewall aan boord heeft. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes en voor Internet Security zijn dat er vijf. De programma's zijn geschikt voor Windows 7 of hoger en kunnen dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelen de programma's over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Emsisoft Anti-Malware & Emsisoft Internet Security 2017.4: Included an option to start a scheduled scan when inserting a USB drive.

Fixed occasional bug that would prevent Windows 10 from shutting down properly and resolved sporadic issues with user profiles. Emsisoft Enterprise Console 2017.4: Added ability for system administrators to view local changes made to the client settings, and reset them to policy defaults if necessary.

Improved proxy server support when Emsisoft Anti-Malware is deployed via Emsisoft Enterprise Console.

When client licenses are about to expire, the system administrator will now receive email notifications. This feature can be adjusted in the Settings.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Emsisoft Anti-Malware 2017.4.0.7424

Emsisoft Internet Security 2017.4.0.7424