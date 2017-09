Emsisoft heeft versie 12.8 van Anti-Malware uitgebracht. Het product Internet Security bestaat niet meer en is sinds kort samengevoegd met Anti-Malware. Het beschermt tegen virussen en malware en heeft nu dus ook een firewall aan boord. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes, wat goed koper wordt als er een licentie voor een langere tijd of voor meer computers wordt afgenomen. Het programma is geschikt voor Windows 7 of hoger en kan dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelt het over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Emsisoft Anti-Malware New: Firewall Fortification feature that blocks illegitimate manipulations of Windows Firewall rules.

Improved: Forensics logging.

Fixed: Rare program freezes on opening the forensics log, confirming of surf protection notifications and during malware detection.

Fixed: Computer restart instead of computer shutdown executed, when set for a silent scan.

Several minor tweaks and fixes. Emsisoft Enterprise Console Improved certificate handling to avoid connectivity issues.

Several minor user interface improvements.

Several minor tweaks and fixes. Emsisoft Emergency Kit New: Forensic Log: A condensed timeline that shows all events and user actions in an easy to read form.

Several minor tweaks and fixes.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Emsisoft Anti-Malware 2017.8.0.7904

Emsisoft Internet Security 2017.8.0.7904