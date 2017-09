De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben een bètarelease uitgebracht van wat uiteindelijk tot versie 8.2 moet leiden. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Deze uitgave van LibreELEC gebruikt Kodi versie 17.4 als basis, die kort geleden is uitgekomen, en bevat onder meer ondersteuning voor smb2/smb3, verhelpt diverse ssl-problemen en de nieuwe nVidia driver kan nu ook de GT1030 aansturen.

This is the second BETA of our 8.2 release; a mid-year version bump to enhance hardware support and capabilities. This beta addresses issues in our OVA image, a Broadcom WIFI firmware vulnerability for Raspberry Pi 3 and Zero W users, and MPEG issues seen with some nVidia cards. It also adds support for the inexpensive Xbox ONE (DVB-C/T/T2) USB tuner (about €12 on eBay), and LibreELEC settings gains new options for changing the embedded Samba server Workgroup and adjusting the SMB protocol versions supported for security and SMB share compatibility. Kodi is bumped to 17.4 final.

Changes since LibreELEC 8.1.0 include:

Fix VMware OVF template, drop OVA .img suffix and force ‘installer’ mode

Update RPi kernel to 4.9.43

Update RPi wifi firmware to resolve CVE-2017-9417 (Broadpwn)

Update to Samba 4.6.7

Update to Kodi 17.4 final

Update nVidia main driver to 384.69

Update LibreELEC settings add-on to expose more Samba config options

Revert Hauppauge DualHD tuner support (back to single-tuner, which works)

Add support for Xbox ONE (DVB-C/T/T2) USB tuner

See detailed changes on GitHub – and the change summary for LibreELEC v8.1.0 BETA