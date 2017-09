Gretech, de maker van de bekende mediaspeler GOM Player, heeft een update voor GOM Audio uitgebracht. Deze muziekspeler heeft veel van de mogelijkheden die we ook kennen van GOM Player, zoals de ingebouwde ondersteuning voor een groot aantal audioformaten, dus zonder dat er externe codecs nodig zijn, en de uitgebreide mogelijkheden om het programma te bedienen via sneltoetsen. In het installatiebestand zitten een aantal extra's, maar deze kunnen worden overgeslagen. Sinds versie 2.2.8.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.2.10.0: Sync Lyrics output stabilization

Strengthen CD audio playback stability

Support for album images for M4A, FLAC files

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.9.0: Improved CDDB processing

Improvements to the Playlists tab

WASAPI output basic device support

Enhanced playback of some audio files

Improved file find in playlists

Minor improvements and bugs fixed