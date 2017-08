Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows XP of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Feature Now supporting videos with multi-video streams: Example- Multi channel dash cams Improvements Added additional internal subtitle formats

Subtitle font spec support VOC and bug fixes Improved Audio wave support

Vorbis codec support added

Bug fixes