Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows 7 of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Improvement of function Add external renderer in video export method(madVR, MPC VideoRenderer)

Added Audio Pitch control function

Improved extension connection method VOC and bug fixes Fixed fps issue when creating GIF

Fixed EVR CP Color Primaries processing error