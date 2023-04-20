Software-update: GOM Player 2.3.86

GOM Player logo (75 pix) Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows 7 of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Improvement of function

  • Add external renderer in video export method(madVR, MPC VideoRenderer)
  • Added Audio Pitch control function
  • Improved extension connection method

VOC and bug fixes

  • Fixed fps issue when creating GIF
  • Fixed EVR CP Color Primaries processing error

GOM Player screenshot (620 pix)

Versienummer 2.3.86.5354
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Gretech
Download https://cdn.gomlab.com/gretech/player/GOMPLAYERGLOBALSETUP_NEW.EXE
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-04-2023 06:54 0

20-04-2023 • 06:54

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Bron: Gretech

Update-historie

06-'23 GOM Player 2.3.88 4
05-'23 GOM Player 2.3.87 0
04-'23 GOM Player 2.3.86 0
03-'23 GOM Player 2.3.85 0
02-'23 GOM Player 2.3.84 2
01-'23 GOM Player 2.3.83 5
12-'22 GOM Player 2.3.82 0
11-'22 GOM Player 2.3.81 1
10-'22 GOM Player 2.3.80 0
09-'22 GOM Player 2.3.79 0
Meer historie

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Gom Player

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

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