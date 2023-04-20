Versie 3.11.24 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. In deze uitgave zijn enkele kleine niet nader omschreven verbeteringen aangebracht.

Changes in version 3.11.24 Add zoom level locker

Minor fixes