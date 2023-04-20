Cura wordt ontwikkeld door Ultimaker om 3d-printen zo gemakkelijk en gestroomlijnd mogelijk te maken. Cura bevat alles wat je nodig hebt om een 3d-bestand te kunnen printen. Het werkt met alle Ultimaker-printers, maar ook met die van RepRap en Printrbot. Cura laat zich gemakkelijk installeren en bevat zowel de laatste firmware als de kalibratiebestanden voor de 3d-printer. In versie 5.3.1 zijn de vertalingen bijgewerkt en zijn er diverse problemen verholpen.
Changes in UltiMaker Cura version 5.3.1
- Restored and updated translations for 11 languages
- Fixed a bug where the machine definitions could not be updated
- Fixed a bug where part of the model would not have fuzzy skin
- Fixed a bug where a project files that contain an intent profile would not load correctly
- Fixed a bug where Pause At Height was not working correctly for Griffin (UltiMaker printers)
- Fixed a bug where slicing was blocked if initial printing temperature was higher than the printing temperature
- Fixed a bug where Gcode would display NOMESH instead of NONMESH
- Fixed a bug where users were unable to slice with certain materials