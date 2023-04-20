Software-update: Cura 5.3.1

Cura logo (75 pix) Cura wordt ontwikkeld door Ultimaker om 3d-printen zo gemakkelijk en gestroomlijnd mogelijk te maken. Cura bevat alles wat je nodig hebt om een 3d-bestand te kunnen printen. Het werkt met alle Ultimaker-printers, maar ook met die van RepRap en Printrbot. Cura laat zich gemakkelijk installeren en bevat zowel de laatste firmware als de kalibratiebestanden voor de 3d-printer. In versie 5.3.1 zijn de vertalingen bijgewerkt en zijn er diverse problemen verholpen.

Changes in UltiMaker Cura version 5.3.1
  • Restored and updated translations for 11 languages
  • Fixed a bug where the machine definitions could not be updated
  • Fixed a bug where part of the model would not have fuzzy skin
  • Fixed a bug where a project files that contain an intent profile would not load correctly
  • Fixed a bug where Pause At Height was not working correctly for Griffin (UltiMaker printers)
  • Fixed a bug where slicing was blocked if initial printing temperature was higher than the printing temperature
  • Fixed a bug where Gcode would display NOMESH instead of NONMESH
  • Fixed a bug where users were unable to slice with certain materials

Ultimaker Cura

Versienummer 5.3.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Ultimaker
Download https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/5.3.1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-04-2023 06:54 4

20-04-2023 • 06:54

4

Bron: Ultimaker

Update-historie

30-05 Cura 5.13.0 0
13-04 Cura 5.12.1 0
05-03 Cura 5.12.0 0
23-10 Cura 5.11.0 0
07-'25 Cura 5.10.2 5
06-'25 Cura 5.10.1 0
03-'25 Cura 5.10.0 0
02-'25 Cura 5.9.1 0
11-'24 Cura 5.9.0 5
08-'24 Cura 5.8.1 0
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Reacties (4)

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Jaapvaak 20 april 2023 11:54
De versie die ze al hadden is niet te vergelijken met de nieuwe variant. Zie video voor toelichting:
https://youtu.be/Lr4ZbBOyHTE

Dnd mini's printen wordt nog makkelijker voor mij. Ik gebruikte al tree support, maar het had nog best veel haken en ogen.
Groax 20 april 2023 10:04
Ik ben zo blij dat deze tool gratis is! Dit werkt echt top! Nooit problemen mee gehad en bied alles wat ik als hobbyist nodig heb
scorpio 20 april 2023 10:52
Vanaf begin Cura gebruikt maar nu Prusa gevonden ;-) ook gratis en bevalt mij eerlijk gezegd ff ietsje beter.
Hoeft niet te worden geïnstalleerd, werkt sneller, intuïtiever en verbeterd snel en goed foutjes in een stl.
Sommige zaken staan weer meer in Cura , maar nog niet echt gemist, wellicht ooit wel dus Cura blijft zeker mijn nr 2 :Y)
Ohmarinus @scorpio21 april 2023 20:18
Prusa werkt ook goed. Ik meld de nieuwe updates elke keer aan bij Tweakers maar ze hebben echt nog nooit de update voor PS op de frontpage gezet helaas.

Wat ik mis in Cura: seam painting, support painting, etc. Dat zijn voor mij echt de meest waardevolle tools.

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