Software-update: Foxit Reader 12.1.2

Foxit PDF Reader logo (79 pix) Foxit Software heeft versie 12.1.2 van Foxit PDF Reader uitgebracht, een alternatief voor Adobe Reader. Met dit gratis programma kunnen pdf-documenten bekeken, ingevuld en ondertekend worden. Voor het bewerken van pdf-documenten heeft Foxit software het betaalde Foxit PDF Editor (voorheen PhantomPDF) in huis, vergelijkbaar met Acrobat Pro DC. Gebruik je de interne updatefunctie, vergeet dan niet het vinkje weg te halen voor het downloaden en installeren van PDF Editor. In deze uitgave zijn enkele stabiliteits- en beveiligingsproblemen verholpen.

Issues addressed
  • Fixed some security and stability issues. Click here for details

Foxit Reader

Versienummer 12.1.2.15332
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Foxit Software
Download https://www.foxit.com/downloads/#Foxit-Reader/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 20-04-2023 06:53 1

20-04-2023 • 06:53

1

Bron: Foxit Software

Update-historie

31-03 Foxit PDF Reader 2026.1.0 7
19-12 Foxit PDF Reader 2025.3.0 12
25-09 Foxit PDF Reader 2025.2.1 3
08-'25 Foxit PDF Reader 2025.2.0 12
04-'25 Foxit PDF Reader 2025.1.0 3
12-'24 Foxit PDF Reader 2024.4.0 4
09-'24 Foxit Reader 2024.3.0 0
05-'24 Foxit Reader 2024.2.2 0
05-'24 Foxit Reader 2024.2.1 11
04-'24 Foxit Reader 2024.2.0 15
Meer historie

Lees meer

Foxit PDF Reader

geen prijs bekend

3 van 5 sterren
Overige software

Reacties (1)

-Moderatie-faq
1
1
0
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Ike. 20 april 2023 19:35
52.3 KB/s - 2.2 MB of 160 MB, 52 mins left

8)7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.