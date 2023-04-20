Foxit Software heeft versie 12.1.2 van Foxit PDF Reader uitgebracht, een alternatief voor Adobe Reader. Met dit gratis programma kunnen pdf-documenten bekeken, ingevuld en ondertekend worden. Voor het bewerken van pdf-documenten heeft Foxit software het betaalde Foxit PDF Editor (voorheen PhantomPDF) in huis, vergelijkbaar met Acrobat Pro DC. Gebruik je de interne updatefunctie, vergeet dan niet het vinkje weg te halen voor het downloaden en installeren van PDF Editor. In deze uitgave zijn enkele stabiliteits- en beveiligingsproblemen verholpen.

Issues addressed Fixed some security and stability issues. Click here for details