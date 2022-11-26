Software-update: GOM Player 2.3.81

GOM Player logo (75 pix) Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows 7 of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Improvement of function
  • Improved HDR image quality
VOC and bug fixes
  • Fixed frame processing error in Low FPS video
  • Added notification window for Mixer Mute status
  • Fixed LEAD codec processing error
GOM Player screenshot (620 pix)
Versienummer 2.3.81.5346
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Gretech
Download https://cdn.gomlab.com/gretech/player/GOMPLAYERGLOBALSETUP_NEW.EXE
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-11-2022 06:41 1

26-11-2022 • 06:41

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Bron: Gretech

Update-historie

06-'23 GOM Player 2.3.88 4
05-'23 GOM Player 2.3.87 0
04-'23 GOM Player 2.3.86 0
03-'23 GOM Player 2.3.85 0
02-'23 GOM Player 2.3.84 2
01-'23 GOM Player 2.3.83 5
12-'22 GOM Player 2.3.82 0
11-'22 GOM Player 2.3.81 1
10-'22 GOM Player 2.3.80 0
09-'22 GOM Player 2.3.79 0
Meer historie

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Gom Player

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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hgoor 29 november 2022 19:29
Gebruik deze al lang niet meer sinds het zoveel reclame meuk & spyware installeert... Het was ooit een paar jaar lang mijn go-to player...

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