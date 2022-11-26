Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows 7 of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Improvement of function Improved HDR image quality VOC and bug fixes Fixed frame processing error in Low FPS video

Added notification window for Mixer Mute status

Fixed LEAD codec processing error