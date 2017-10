Gretech, de maker van de bekende mediaspeler GOM Player, heeft een update voor GOM Audio uitgebracht. Deze muziekspeler heeft veel van de mogelijkheden die we ook kennen van GOM Player, zoals de ingebouwde ondersteuning voor een groot aantal audioformaten, dus zonder dat er externe codecs nodig zijn, en de uitgebreide mogelijkheden om het programma te bedienen via sneltoetsen. In het installatiebestand zitten een aantal extra's, maar deze kunnen worden overgeslagen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.2.11.0: Tag Library Version Update

Open URL dialog default url Update

Fix some errors related to Desktop Lyrics Window

Improve Soundfont UX for MIDI file playing

Minor improvements and bugs fixed