Gretech, de maker van de bekende mediaspeler GOM Player, heeft een update voor GOM Audio uitgebracht. Deze muziekspeler heeft veel van de mogelijkheden die we ook kennen van GOM Player, zoals de ingebouwde ondersteuning voor een groot aantal audioformaten, dus zonder dat er externe codecs nodig zijn, en de uitgebreide mogelijkheden om het programma te bedienen via sneltoetsen. In het installatiebestand zitten een aantal extra's, maar deze kunnen worden overgeslagen. Sinds versie 2.2.11 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.2.20.0: Update playback module

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.19.0: Change extension icon

MOD and MO3 module music support

Added VST plug-in interworking function

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.18.0: Change program icon

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.17.0: Update playback module

7z compression format support

ASIO, WASAPI output improvements

Added audio CD list function

Add playlist display mode (3-line view)

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.16.0: Update playback module

Add recently used list, frequently used list

Add playlist display mode (2-line view)

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.15.0: [BETA] GOM CD Ripper improvements

ID3 tag multiple album image support

Previous, Next button design changes

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.14.0: [BETA] GOM CD Ripper function added

Fixed an error that showed some ID3 tag information incorrectly

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.13.0: Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed Changes in version 2.2.12.0: Apply the latest version of playback module plug-in

Improved Preferences setting Logic

Strengthen program stability

Minor improvements and bugs fixed