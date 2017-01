Door Bart van Klaveren, dinsdag 24 januari 2017 14:50, 0 reacties • Feedback

Bron: Gretech

Gretech, de maker van de bekende mediaspeler GOM Player, heeft een update voor GOM Audio uitgebracht. Deze muziekspeler heeft veel van de mogelijkheden die we ook kennen van GOM Player, zoals de ingebouwde ondersteuning voor een groot aantal audioformaten, dus zonder dat er externe codecs nodig zijn, en de uitgebreide mogelijkheden om het programma te bedienen via sneltoetsen. In het installatiebestand zitten een aantal extra's, maar deze kunnen worden overgeslagen. De belangrijkste veranderingen die Gretech in deze uitgave heeft doorgevoerd, zijn hieronder op een rijtje gezet.