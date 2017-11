Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-side-webapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js-runtime op de server. Het biedt een eventdriven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 9.0.0 vrijgegeven in de current-branch en versie 8.9.0 in de lts-branch. De lijst met veranderingen voor beide uitgaves ziet er als volgt uit:

Node v9.0.0 (Current)



Notable Changes Async hooks Older experimental APIs have been removed. [d731369b1d] #14414

Errors Improvements have been made to buffer module error messages. [9e0f771224] #14975 The assignment of static error codes to Node.js error continues: buffer: [e79a61cf80] #16352, [dbfe8c4ea2] #13976 child_process: [fe730d34ce] #14009 console: [0ecdf29340] #11340 crypto: [ee76f3153b] #16428, [df8c6c3651] #16453, [0a03e350fb] #16454, [eeada6ca63] #16448, [a78327f48b] #16429, [b8bc652869] #15757, [7124b466d9] #15746, [3ddc88b5c2] #15756 dns: [9cb390d899] #14212 events: [e5ad5456a2] #15623 fs: [219932a9f7] #15043, [b61cab2234] #11317 http: [11a2ca29ba] #14735, [a9f798ebcc] #13301, [bdfbce9241] #14423, [4843c2f415] #15603 inspector: [4cf56ad6f2] #15619 net: [a03d8cee1f] #11356, [7f55349079] #14782 path: [dcfbbacba8] #11319 process: [a0f7284346] #13739, [062071a9c3] #13285, [3129b2c035] #13982 querystring: [9788e96836] #15565 readline: [7f3f72c19b] #11390 repl: [aff8d358fa] #11347, [28227963fa] #13299 streams: [d50a802feb] #13310, [d2913384aa] #13291, [6e86a6651c] #16589, [88fb359c57] #15042, [db7d1339c3] #15665 string_decoder: [eb4940e2d2] #14682 timers: [4d893e093a] #14659 tls: [f67aa566a6] #13476, [3ccfeb483d] #13994 url: [473f0eff29] #13963 util: [de4a749788] #11301, [1609899142] #13293 v8: [ef238fb485] #16535 zlib: [896eaf6820] #16540, [74891412f1] #15618

Child Processes Errors are emitted on process nextTick. [f2b01cba7b] #4670

Domains The long-deprecated .dispose() method has been removed [602fd36d95] #15412

fs The fs.ReadStream and fs.WriteStream classes now use destroy(). [e5c290bed9] #15407 fs module callbacks are now invoked with an undefined context. [2249234fee] #14645

HTTP/1 A 400 Bad Request response will now be sent when parsing fails. [f2f391e575] #15324 Socket timeout will be set when the socket connects. [10be20a0e8] #8895 A bug causing the request 'error' event to fire twice was fixed. [620ba41694] #14659 HTTP clients may now use generic Duplex streams in addition to net.Socket. [3e25e4d00f] #16267

Intl The deprecated Intl.v8BreakIterator has been removed. [668ad44922] #15238

OS The os.EOL property is now read-only [f6caeb9526] #14622

Timers setTimeout() will emit a warning if the timeout is larger than the maximum 32-bit unsigned integer. [ce3586da31] #15627

Node v8.9.0 (LTS)



Notable Changes doc: add Gibson Fahnestock to Release team (Gibson Fahnestock) #16620

deps: update npm to 5.5.1 (Myles Borins) #16509

http2: The exposed http2 socket is no longer manipulatable (Anatoli Papirovski) #16330

module: support custom paths to require.resolve() (cjihrig) #16397

util: util.TextEncoder and util.TextDecoder are no longer experimental. There will no longer be a warning when they are used (James M Snell) #15743