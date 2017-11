Versie 3.4 van Bolt is uitgekomen. Bolt is een opensource-contentmanagementsysteem en is daarmee in bepaalde opzichten vergelijkbaar met programma's als Wordpress en Drupal. Bolt is eenvoudig in gebruik, voor zowel installatie als beheer, heeft diverse goed uitziende templates die met Twig zijn aan te passen, en is geoptimaliseerd voor zowel desktop- als mobiele omgevingen. Sinds kort is er ook een website waarop Bolt themes live uit te proberen zijn en ook een site met een overzicht van alle beschikbare extensies.

Nieuw in deze uitgave zijn zogenaamde Named Repeater Blocks om onderling verschillende, vooraf gedefinieerde content blokken op eenn pagina te gebruiken. Ook nieuw is het Singleton-contenttype voor content waar er maar een van is, zoals bijvoorbeeld de homepage. Daarnaast is het uploaden van beelden en bestanden verbeterd en is er het nodige veranderd onder de motorkap. Meer informatie over de veranderingen in deze uitgave kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging: