Versie 3.3 van Bolt is uitgekomen. Bolt is een opensource-contentmanagementsysteem en is daarmee in bepaalde opzichten vergelijkbaar met programma's als Wordpress en Drupal. Bolt is eenvoudig in gebruik, voor zowel installatie als beheer, heeft diverse goed uitziende templates die met Twig zijn aan te passen, en is geoptimaliseerd voor zowel desktop- als mobiele omgevingen. Sinds kort is er ook een website waarop Bolt themes live uit te proberen zijn en ook een site met een overzicht van alle beschikbare extensies. Meer informatie over de veranderingen in deze uitgave kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging:

Bolt 3.3.0 released!



Bolt 3.3 is the next step in the continued evolution of everyone's favourite CMS. We've received and merged nearly 300 pull requests from dozens of contributors around the world. All helping to shape, grow, and develop Bolt, allowing users & developers to do more with less. I'd like to thank our core development team specifically, for putting in a tremendous amount of work for this release.



For a comprehensive list of changes, refer to the changelog on GitHub.