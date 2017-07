A.D. is een strategy-spel en is opensource, crossplatform en realtime. Wildfire Games werkt er nu samen met zo'n honderd vrijwilligers aan. Het is een historisch oorlogs- en economiespel, dat zich van vijfhonderd jaar voor tot vijfhonderd jaar na het begin van de christelijke jaartelling afspeelt en waarmee spelers het ontstaan van de westerse beschaving kunnen naspelen. De ontwikkeling is in 2001 begonnen als een total conversion mod voor het spel Age of Empires II: The Age of Kings en sinds 2003 wordt van een eigen game-engine gebruikgemaakt. Inmiddels is met codenaam Venustas een nieuwe ontwikkelbuild verschenen en de belangrijkste veranderingen die hierin zijn aangebracht, kunnen hieronder worden gevonden.

Top New Features Remake of many models, animations and textures, two new music tracks

Configuration-free Multiplayer Hosting

Capture the Relic Gamemode

Aura and Heal Range Visualization

Twelve new maps, including scripted enemies, rising water and a tutorial

Espionage Technology, Team Bonuses and Hero Auras

Petra AI Diplomacy and Attack Strategies

Summary Screen Graphs

Cinema Path Editing

Buddy System A complete list of user-relevant changes can be found in the changelog.