0 A.D. is een opensource, crossplatform en realtime strategy-spel. Wildfire Games werkt er nu samen met zo'n honderd vrijwilligers aan. Het is een historisch oorlogs- en economiespel, dat zich van vijfhonderd jaar voor tot vijfhonderd jaar na het begin van de christelijke jaartelling afspeelt en waarmee spelers het ontstaan van de westerse beschaving kunnen naspelen. De ontwikkeling is in 2001 begonnen als een total conversion mod voor het spel Age of Empires II: The Age of Kings en sinds 2003 wordt van een eigen game-engine gebruikgemaakt. Er is met codenaam Yaunã een nieuwe ontwikkelbuild verschenen en de belangrijkste veranderingen die hierin zijn aangebracht, kunnen hieronder worden gevonden.

Top new features Pathfinding And Netcode Improvements – Improved Pathfinding, Performance And Reduced Game Lag

Order Restructuring – Players Can Now Push New Orders To The Front Of Their Production Queues

Improved Unit AI

New Biomes Incorporating New 2k Textures And Normal/Specular Maps

Initial Implementation Of Single Player Campaigns

GUI Improvements

Extended Graphics Options

Improved Mod Support And Game Filtering In The Multiplayer Lobby

Ongoing Civilization Balancing

Various Other Game Stability Bug Fixes And Speedups A complete list of user-relevant changes can be found in the changelog.