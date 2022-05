Het pakket OPNsense is een firewall met uitgebreide mogelijkheden. Het is gebaseerd op het besturingssysteem FreeBSD en is oorspronkelijk een fork van m0n0wall en pfSense. Het pakket kan volledig via een webinterface worden ingesteld en heeft onder andere ondersteuning voor 2fa, openvpn, ipsec, carp en captive portal. Daarnaast kan het packetfiltering toepassen en beschikt het over een traffic shaper. De ontwikkelaars hebben OPNsense 21.7.1 uitgebracht met de volgende aankondiging:

OPNsense 21.7.1 released Due to probable issues with the installer and a kernel regression the images have been rebuilt on top of 21.7.1. Relevant image changes are: installer: fix possible hang when scanning for disks

installer: fix multiple disk selection

src: revert upstream commit "e1000: Rework em_msi_link interrupt filter"