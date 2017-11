Apple heeft een update uitgebracht voor macOS 10.13, beter bekend als High Sierra. In versie 10.13, die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, is de overstap van hfs+ naar het Apple File System gemaakt, wat onder andere voordelen op het gebied van partitionering, encryptie en opslagruimte geeft. Verder brengt het ondersteuning voor externe videokaarten, die via thunderbolt 3 aangesloten kunnen worden, en voor h265/hevc. Daarnaast zijn er verbeteringen bij Foto's, Mail en Safari. De belangrijkste verbeteringen die in deze update zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

This update: Improves installer robustness

Fixes a cursor graphic bug when using Adobe InDesign

Resolves an issue where email messages couldn’t be deleted from Yahoo accounts in Mail For more information on the security content of Apple software updates, please visit this website.