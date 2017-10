Synology heeft een update voor versie 1.1.5 van Router Management uitgebracht. SRM is de firmware die op de RT1900ac en RT2600ac routers draait en is in zekere zin vergelijkbaar met Disk Station Manager, de firmware voor de nassen van hetzelfde bedrijf. Deze apparaten weten uitstekende prestaties neer te zetten, hebben uitgebreide mogelijkheden en zijn via een overzichtelijke webinterface eenvoudig te bedienen. Sinds versie 1.1.5-6542 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.1.5-6542-3: Fixed multiple security vulnerabilities regarding WPA/WPA2 protocols for wireless connections (CVE-2017-13077, CVE-2017-13078, CVE-2017-13079, CVE-2017-13080, CVE-2017-13081, CVE-2017-13082, CVE-2017-13084, CVE-2017-13086, CVE-2017-13087, CVE-2017-13088).

Fixed multiple security vulnerabilities regarding Broadcom Wi-Fi chip (CVE-2017-11120, CVE-2017-11121).

Fixed an issue where the channel 140 could not be selected in 20MHz on RT1900ac.

Fixed an issue where the password might not be masked properly upon login failure. Changes in version 1.1.5-6542-2: Fixed multiple security vulnerabilities regarding DNSmasq (CVE-2017-13704, CVE-2017-14491, CVE-2017-14495, CVE-2017-14496).

Fixed multiple security vulnerabilities regarding DHCPv6 Server (CVE-2017-14492, CVE-2017-14493, CVE-2017-14494).

Fixed a security vulnerabilities regarding Linux kernel (CVE-2017-1000253).

Fixed an issue where the default gateway might not be updated when DHCP-PD is not supported by the ISP.