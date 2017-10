Versie 3.8.1 van Joomla! is uitgekomen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.8 zijn onder meer voorbereidingen gemaakt om naar de nu nog in ontwikkeling zijnde Joomla! 4.0 te kunnen migreren en is ondersteuning voor Sodium Encryption toegevoegd. Versie 3.8.1 moet verder diverse problemen verhelpen.

Joomla! 3.8.1 addresses several bugs reported after the 3.8.0 release, including: Fix handling of image srcset attribute #17978

Some plugin events were triggered multiple times #18066

Redirect plugin not redirecting correctly #17997

Removed checks causing some admin menu items to be hidden #18156

LDAP login broken #17989 Visit GitHub for the full list of bug fixes.