Threema is een messagingapp voor Android, iOS en Windows Phone met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-end-encryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messagingapps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 2.10.2 is uitgebracht voor iOS, met de volgende lijst veranderingen:

Threema 2.10.2 for iOS Quick media-file selection

Send up to 10 images at once

New gallery

Mark chats as unread by swiping right in the chat overview

Mark unread messages as read in the chat overview by swiping right

Clone groups

No status icon is displayed in the chat overview for drafts

Fixed a bug that prevented the first group message from being received after joining a group

Various VoiceOver improvements

General improvements and miscellaneous bug fixes Threema 2.10.0 for iOS Optional profile picture with full control over who receives it and who doesn't

Design improvements

Security: Improved message duplicate detection

Fix response to group messages from non-members

Various bug fixes