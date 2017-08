Versie 3.4 van Zabbix is uitgekomen. Met dit programma kan de status van netwerkservices, servers en andere netwerkapparatuur in de gaten worden gehouden. Hoewel het programma alleen simpele informatie kan weergeven, kan door het installeren van een zogeheten agent op de server ook gedetailleerdere info worden verkregen. Meer informatie over Zabbix kan op deze pagina worden gevonden en hier staan enkele screenshots. Uitgebreide informatie over de veranderingen in deze uitgave kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is een kort overzicht:

What's New in Zabbix 3.4: Remote command support through proxies

Parallel processing of alerts

Being notified on problem acknowledgement

Item value preprocessing New preprocessing options

Configurable JMX endpoints

JMX low-level discovery

PCRE library for regular expressions

URL-encoding support in web monitoring Automatic URL-encoding Flexible URL-encoding for variables Unicode support in domain names

Support of macros and time suffixes in time periods

Host macro support in event tags

Frontend improvements Dropping IE9 and IE10 support Full cloning of screens and maps Unified style for radio buttons and checkboxes Applying same permissions to nested host groups Increased field sizes Miscellaneous

Daemon improvements IPMI polling Configuration parameters More information on agent metric thread crashes

Item changes/improvements

Low-level discovery

Return code check for scripts and commands