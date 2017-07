Versie 2.16 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.16

Add an audiovisual cue on completion/error

Add a workaround for ISOs using nonstandard Rock Ridge extensions (looking at you Kali Linux!)

Notify user when an ISO is broken or truncated

Notify user if other processes are accessing the drive before format

List processes that are locking a drive on failure

Improve verbosity of the Windows To Go process

Other fixes and improvements