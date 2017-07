Apple heeft een update voor versie 10.3 van iOS uitgebracht. Apple iOS is het besturingssysteem voor de iPhone, de iPod touch en de iPad. Versie 10.3 van iOS kan alleen op de iPhone 5, iPad mini 2 en zesde generatie iPod touch of nieuwer worden geïnstalleerd. In versie 10.3 is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om de AirPods te lokaliseren in Find My iPhone en kan er van het APFS-bestandsysteem gebruik worden gemaakt. In versie 10.3.2 zijn verder nog enkele fouten en beveiligingsproblemen verholpen:

iOS 10.3.3

iOS 10.3.3 includes bug fixes and improves the security of your iPhone or iPad.

For information on the security content of Apple software updates, please visit this page.