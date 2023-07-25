Firmware-update: Apple iOS 16.6

Apple iOS 16 logo (79 pix) Apple heeft versie 16.6 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met als voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, dat geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog worden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met verschillende stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. Versie 16.6 bevat een verzameling bugfixes en oplossingen voor beveiligingsproblemen.

iOS 16.6

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Apple iOS 16 op iPhone

Versienummer 16.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-07-2023 07:05
9 • submitter: H1MSELF1SH

25-07-2023 • 07:05

9

Submitter: H1MSELF1SH

Bron: Apple

Update-historie

12-05 Apple iOS 26.5 72
10-04 Apple iOS 26.4.1 14
25-03 Apple iOS 26.4 40
06-03 Apple iOS 26.3.1 21
12-02 Apple iOS 26.3 52
27-01 Apple iOS 26.2.1 46
13-12 Apple iOS 26.2 38
04-11 Apple iOS 26.1 75
30-09 Apple iOS 26.0.1 60
16-09 Apple iOS 26 68
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Reacties (9)

-Moderatie-faq
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Verwijderd 25 juli 2023 09:38
Behoorlijk wat gefixte CVE's met hoge nummers (bijvoorbeeld 8.8), toch maar snel updaten.
Macron 25 juli 2023 14:41
Als ze al de bugfixes nu eens laten zien in plaats van de standaard "Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates".. Scheelt me weer klikken op een link die ook nog eens achter loopt.
elmariachi 25 juli 2023 08:44
iOS 16.6

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.
--> de link achter 'op deze pagina' spreekt niet over 16.6.
Henk Poley @elmariachi25 juli 2023 08:51
Even het stukje 'nl-nl' in 'en-us' veranderen: https://support.apple.com/en-us/HT201222

De Nederlandse vertaling laat meestal even op zich wachten.
m.z @elmariachi25 juli 2023 09:24
De Nederlandse pagina loopt vaak 12-24 uur achter. Dat is de reden dat ik bij monitoring (en zoals hierboven is aangegeven) de en-us versie van de pagina gebruik.
4play 25 juli 2023 07:11
Je zou willen dat dit artikel tot 15 minuten nog zou kunnen "werden bewerkt" dan hadden ze de typo eruit kunnen halen.

Hihi. Toch stoer dat ze de oude phones nog zo lang updates gaven.

(Edit zelf typo weggehaald)

[Reactie gewijzigd door 4play op 24 juli 2024 06:10]

ChrisM @4play25 juli 2023 07:21
Nog beter zelfs. Gisteren is ook nog een update voor iOS 15 uitgekomen, die voor nog oudere devices is. Die krijgen ook nog beveiliging updates.
Carlos0_0
@ChrisM25 juli 2023 07:23
Ja die zijn voor de 6s,7 en 7s en de 1ste generatie SE, dus ja toestellen die uit 2015 uit komen krijgen nog Security update(6s).
Railgunner @Carlos0_025 juli 2023 10:08
En zelfs de iPad Air 2 uit oktober 2014 heeft deze 15.7.8 update gekregen. Erg netjes van Apple.

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