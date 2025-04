Apple heeft versie 16.5.1 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog werden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. In versie 16.5.1 worden enkele belangrijke beveiligingsproblemen verholpen.

iOS 16.5.1 Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Er is ook een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat er niet werd opgeladen via de Lightning-naar-USB 3-camera-adapter. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.