Apple heeft versie 17.3 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. In deze update heeft Apple het onder meer moeilijker gemaakt om bij gevoelige gegevens te komen wanneer het apparaat wordt gestolen en zijn er gedeelde Apple Music-playlists toegevoegd.

Apple iOS 17.3 Deze update biedt met 'Bescherming voor gestolen apparaat' aanvullende beveiligingsmaatregelen. Deze update bevat ook een nieuwe Unity-achtergrond ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month, plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Bescherming voor gestolen apparaat Met 'Bescherming voor gestolen apparaat' wordt de beveiliging van de iPhone en de Apple ID verhoogd doordat voor bepaalde handelingen Face ID of Touch ID is vereist zonder dat op een toegangscode kan worden teruggevallen

Met 'Beveiligingsvertraging' is het volgende vereist voordat gevoelige bewerkingen, zoals het wijzigen van de toegangscode van het apparaat of het Apple ID-wachtwoord, kunnen worden uitgevoerd: Face ID of Touch ID, een wachttijd van een uur en vervolgens een aanvullende geslaagde biometrische authenticatie Toegangsscherm Nieuwe Unity-achtergrond ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month Muziek Je kunt nu samenwerken aan afspeellijsten en vrienden uitnodigen om deel te nemen aan je afspeellijst, zodat iedereen nummers kan toevoegen, verwijderen en in een andere volgorde kan zetten

Emoji-reacties kunnen worden toegevoegd aan nummers in een afspeellijst waarin je samenwerkt met anderen Deze update bevat ook de volgende verbeteringen: Met AirPlay-hotelondersteuning kun je in bepaalde hotels materiaal rechtstreeks naar de tv in je kamer streamen

In 'AppleCare en garantie' in Instellingen wordt de dekking weergegeven voor alle apparaten waarop met je Apple ID is ingelogd

Optimalisatie van ongelukdetectie (alle iPhone 14- en iPhone 15-modellen) Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.