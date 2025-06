Apple heeft versie 17.5.1 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. In deze update heeft Apple het probleem verholpen dat foto's die verwijderd waren plots weer werden getoond.

Over iOS 17.5.1 Deze update biedt belangrijke probleemoplossingen en verhelpt een zeldzaam probleem waarbij foto's als gevolg van een beschadigde database opnieuw in de bibliotheek van Foto's konden worden weergegeven, ook al waren ze eerder verwijderd.