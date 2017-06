Door Bart van Klaveren, maandag 19 juni 2017 06:18, 2 reacties • Feedback

Versie 0.13 van PicoTorrent is uitgekomen. PicoTorrent is een betrekkelijk nieuwe speler op de bittorrent-markt. Het programma is geschreven in C++ 14 en maakt net als vele andere cliënts gebruik van libtorrent. PicoTorrent is naar eigen zeggen modern, snel en licht in het gebruik. Ondanks dat de core cross-platform is, is het programma momenteel alleen beschikbaar voor Windows. De release notes voor versie 0.13 laten de volgende veranderingen en verbeteringen zien: