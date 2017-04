Door Bart van Klaveren, zondag 23 april 2017 18:18, 6 reacties • Feedback

Bron: HeiDoc.net, submitter: Alien8

Microsoft Windows and Office ISO Download Tool is een programma waarmee officiele iso's met installatiebestanden voor Windows versies 7 tot en met 10 inclusief Insider Previews en Office versies 2007 tot en met 2016 kunnen worden gedownload. In het programma moet een Windows of Office versie worden geselecteerd, daarna de gewenste taal en vervolgens worden links naar de juiste bestanden op de website van Microsoft opgezocht. Het programma is in .Net ontwikkeld en de download is dan ook maar een paar honderd kilobytes groot. In deze uitgave is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om oem-images te downloaden