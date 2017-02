Door Bart van Klaveren, maandag 20 februari 2017 15:42, 0 reacties • Feedback

Bron: fre:ac

Versie 1.0.28 is uitgekomen van fre:ac. Fre:ac is een opensource- en crossplatform-audioconverter en cd-ripper. Ondersteuning is aanwezig voor de meest gangbare lossy en lossless formaten, waaronder mp3, Ogg Vorbis, aac en flac. Het programma bestaat al sinds 2001, zij het indertijd onder de naam BonkEnc. In deze uitgave treffen we onder meer een nieuwere versie van de flac-codec aan en is een probleem met de cover-art verholpen.

fre:ac v1.0.28

The new release updates the FLAC codec to version 1.3.2, updates the traditional Chinese translation and fixes a bug related to cover art handling.



Upgrading to fre:ac v1.0.28 is recommended to all users of earlier versions. You can download it at the downloads section of this site.