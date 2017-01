Door Japke Rosink, donderdag 5 januari 2017 17:19, 1 reactie • Feedback

Node.js is opensource en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-side-webapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking I/O een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 7.4.0 vrijgegeven in de current-branch en zowel 6.9.3 als 4.7.1 in the LTS-branch. De Notable Changes van deze uitgaves zien er als volgt uit: