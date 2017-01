Door Japke Rosink, donderdag 5 januari 2017 16:57, 0 reacties • Feedback

Bron: MongoDB

MongoDB is een cross-platform document-oriented database. Het is een zogenaamde nosql-database, wat inhoudt dat hij niet van tabellen in een relationele database gebruikmaakt, maar van json-achtige documenten met dynamische schema's, iets wat MongoDB bson noemt. De naam MongoDB is een afgeleide van het Engelse woord humongous en de database leent zich dan ook prima voor grote omgevingen en kent gebruikers als eBay, SourceForge en de New York Times. Het ontwikkelteam heeft versie 3.4.1 uitgebracht met de volgende aankondiging: