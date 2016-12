Door Bart van Klaveren, zondag 25 december 2016 12:54, 8 reacties • Feedback

Asus heeft enkele dagen geleden nieuwe firmware voor de RT-AC87U beschikbaar gesteld. Deze dualband-router kan clients zowel bedraad als draadloos van netwerktoegang voorzien. Hij heeft een stevig prijskaartje, maar daar staan een berg features tegenover. Verder zijn er twee usb-poorten aanwezig, waarvan een usb 3.0, zodat een printer of externe opslag over het netwerk kan worden gedeeld. De nieuwe firmware is net geen 43MB groot en na afloop is het raadzaam om de resetknop even vijf seconden ingedrukt te houden. De release notes maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen: