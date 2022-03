Een gamelaptop vind je tegenwoordig al voor een euro of duizend. Voor dat geld koop je sinds dit najaar een laptop met een RTX 3050- of RTX 3050 Ti-videokaart en zoals uit eerdere reviews is gebleken, is die gpu krachtig genoeg om mee te gamen op Full HD-resolutie. Bij een vlotte gpu hoort een vlotte cpu en als je als fabrikant de prijs rond die duizend euro wil houden, bezuinig je op andere punten. In de meeste gevallen hoort daar ook een goedkoper chassis bij. ASUS pakt dat bij de Strix G15 anders aan. Zoals de naam al aangeeft, behoort de laptop, net als ASUS' top of the line-notebooks, tot de ROG Strix-familie.

De ASUS Strix G513IE-HN004W, zoals ons testmodel volledig heet, kost iets meer dan elfhonderd euro. Voor dat geld krijg je een laptop met een RTX 3050 Ti-videokaart en een Ryzen 7 4800H-processor. Die cpu is enigszins verouderd; eerder dit jaar werd hij opgevolgd door de 5800H. Over de processor lees je verderop in deze review meer. We beginnen met een blik op de buitenkant van de laptop en die ziet er niet slecht uit, wat ons betreft.

De Strix G15 is een gamelaptop, dus het ontwerp moet je liggen, maar wat ons meteen opvalt als we de laptop vasthouden, is zijn stevigheid. We hebben eerder laptops uit ASUS' TUF-serie gereviewd en dat is echt de goedkopere laptopreeks van ASUS, met behuizingen die grotendeels of volledig van plastic zijn, goedkoop aanvoelen en makkelijk meegeven als je erop drukt. Dat is bij deze Strix G15 niet het geval. De behuizing is wel grotendeels van plastic gemaakt, maar het voelt niet goedkoop aan en laat zich ook niet makkelijk indrukken.

De grote metalen scharnieren die uit de behuizing steken voelen stevig aan en het scherm biedt genoeg, maar niet te veel weerstand als je het openklapt. Het lipje op het scherm zorgt ervoor dat je het scherm met een vinger open kunt klappen. De achterkant van het scherm is van metaal gemaakt en voelt behoorlijk stevig aan. Je kunt het geheel wel enigszins torderen, maar dat zien we vaak bij schermen met zulke dunne randen als die van de G15.

Die smalle randen zien er op het eerste gezicht mooi uit, maar om ze zo smal te krijgen, heeft ASUS de webcam weggelaten. Dat is wel heel onpraktisch. Wat ons betreft is een camera essentieel in een laptop; dan maar een wat bredere schermrand.

ASUS heeft alle aansluitingen van de laptop aan de linker- en de achterkant van de laptop geplaatst. Dat is praktisch voor wie rechtshandig is en een losse muis rechts naast de laptop gebruikt. Links zitten twee USB-A-aansluitingen met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s, met daarnaast een jack-aansluiting voor de audio-in- en uitgang. Aan de achterkant zit het gros van de aansluitingen. Op die plek zitten ze handig uit de weg als je de laptop op een vaste locatie gebruikt. Je treft er de aansluiting van de 200W-lader aan, maar je kunt de laptop ook met maximaal 100W opladen via de USB-C-poort. Daarmee kun je niet op vol vermogen gamen, maar het is een praktische mogelijkheid om de accu te kunnen laden wanneer je de bijgeleverde lader niet bij je hebt. De USB-C-poort kun je ook gebruiken om een beeldscherm op aan te sluiten, of om met maximaal 10Gbit/s met gewone USB-apparaten te communiceren. De USB-A-aansluiting ernaast werkt op maximaal 5Gbit/s en de HDMI-aansluiting ondersteunt versie 2.0 van het protocol. Verder is er nog gigabit-ethernet aanwezig, dat gebruikmaakt van een Realtek-chipset. Een kaartlezer is helaas nergens te bekennen en ook een vingerafdrukscanner missen we.

Toetsenbord en touchpad

Het deel van de behuizing waar het toetsenbord zit is net als de achterkant van het scherm diagonaal in tweeën verdeeld en op de helft staan de lettertjes R, O en G geprint. Het brengt, samen met het oplichtende logo achterop, de ROG-naam duidelijk in beeld. Je raakt er als koper snel van doordrongen dat de verpakking van deze laptop in ieder geval bij de premium-gamelaptopserie van ASUS behoort. Wat ook bij ROG-laptops hoort, is led-verlichting. De achtergrondverlichting van het toetsenbord is in vier zones opgedeeld. Rondom de voorkant van de laptop zit een led-strip die in zes zones is verdeeld.

Deze rgb-leds kun je dus in alle kleuren van de regenboog laten knipperen. ASUS levert de Armoury Crate-software mee, waarin je bepaalde profielen kunt instellen, zoals een 'ademeffect' of een effect dat de verlichting verandert op basis van de muziek die je luistert. Wil je helemaal losgaan, dan kun je in de Aura Creator-software iedere zone een eigen effect en kleur meegeven. Wat ons betreft is het leuk speelgoed, maar we vinden de kwaliteit van het toetsenbord belangrijker dan de achtergrondverlichting.

Gelukkig is het met de toetsenbordkwaliteit goed gesteld en ook hier merk je dat bij de ROG-serie echt andere keuzes zijn gemaakt dan bij de TUF-serie. Er is duidelijk aandacht aan het toetsenbord besteed en de knoppen zijn voorzien van een licht kuiltje. Bovendien is er veel toetsentravel aanwezig en de aanslag is duidelijk. Het toetsenbord ligt stevig in de behuizing en veert niet zo makkelijk mee als we bij TUF-laptops vaak merken.

Een andere upgrade betreft de touchpad, die bij TUF-laptops een plastic oppervlak hebben, terwijl hij bij deze ROG G15 van glas is gemaakt. Je vingers glijden makkelijker over glas, waardoor de touchpad prettiger werkt. Bovendien heeft de touchpad een lekker groot formaat, waardoor je zonder veel moeite multitouchgebaren met drie of vier vingers kunt maken.