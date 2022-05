Als je op zoek bent naar een oledtelevisie, kun je terecht bij alle grote televisiemerken behalve Samsung. Alle oledtelevisies maken gebruik van panelen met rgbw-pixels die worden ingekocht bij LG Display. Ook de tv uit deze review, de Sony A90J, heeft een LG-scherm aan boord. Toch onderscheidt dit model zich van andere oledtelevisies doordat Sony enkele modificaties aan de achterkant van het beeldpaneel heeft aangebracht. Zo heeft Sony een aluminiumfolie op het scherm geplakt, waardoor de warmte beter wordt verspreid en er een hogere maximale helderheid mogelijk is.

Sinds de introductie van de A1 vier jaar geleden maakt Sony oledmodellen waarbij het geluid uit het scherm komt. Ook dit nieuwe topmodel is weer voorzien van spreekspoelen die achter op het oledpaneel zijn gelijmd, waarmee het scherm in trilling wordt gebracht en waardoor het beeldpaneel zelf dus geluid opwekt. Dit keer is gebruikgemaakt van twee spreekpoelen met per kanaal een andere grootte. Ze zijn concentrisch gemonteerd en vormen zo midden- en hogetonendrivers die geluid vanuit hetzelfde punt uitstralen. De lage tonen worden weergegeven door twee woofers die achter op de tv zijn geplaatst.

De grootste versie van de A90J, met een schermdiagonaal van maar liefst 83", heeft zelfs vier woofers achterop. Deze tv stond op het moment van schrijven voor zo'n 11.000 euro in de Pricewatch. Voor de minderbedeelden onder ons en voor mensen die simpelweg niet zo'n grote tv willen hebben, is er ook een 65"-versie te koop voor zo'n 3700 euro op het moment van schrijven. De kleinste maat, de versie die we in deze review bekijken, heeft een 55"-beelpaneel en moet een nog altijd stevig bedrag van zo'n 2800 euro opbrengen. Er is dus geen 77"-versie en dat is, gezien de grote stap in prijs van de 65"- naar de 83"-versie, wat ons betreft een groot gemis.

Het smart gedeelte draait op Android TV 10 van Google. Hierdoor is ook de Google Assistent beschikbaar. Daar kun je tegen praten via de microfoon in de afstandsbediening, die is voorzien van toetsverlichting in het donker, of via microfoons die in het toestel zelf zitten. Zo kun je de tv dus zonder remote toch op afstand gebruiken. Als je liever niet hebt dat de microfoons van Google je huis afluisteren, kun je ze met een fysieke schakelaar uitzetten. Als extraatje krijg je van Sony bij deze tv een tweejarig abonnement cadeau op streamingdienst Bravia Core.