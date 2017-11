Asus brengt sinds dit jaar smartphones onder de noemer Zenfone uit in de Benelux. De Zenfone 3 en de Zoom S hebben we eerder al besproken en we hadden gemengde gevoelens over die telefoons, maar met name de Zenfone 3 was zeker geen misbaksel voor zijn relatief lage prijs. De Zenfone 4 is honderd euro duurder bij release, dus zal hij wat beter moeten presteren dan dat toestel om een positieve indruk achter te laten.

Wat tot nu toe opvalt aan de Zenfones, is dat de focus sterk ligt op de camera en dat is bij de Zenfone 4 ook zo. Hij heeft een dubbele camera, waarbij de tweede camera een groothoeklens heeft. Ook hebben de twee Zenfones die we recenseerden, een goede accuduur en dat is iets dat wij tweakers wel kunnen waarderen.

Ten opzichte van de Zenfone 3 heeft de Zenfone 4 op het gebied van specificaties een paar streepjes voor. Zo is de soc een stukje beter en sneller, de camera wat beter en de accucapaciteit 300mAh groter. Verder heeft deze telefoon optische stabilisatie, nfc en bluetooth 5. Er zijn ook veel dingen hetzelfde gebleven, zoals de hoeveelheid geheugen, de schermgrootte en -resolutie, en in grote lijnen het ontwerp. Voor honderd euro extra zit het toestel wel in een prijsklasse waar een stuk meer concurrentie te vinden is. Laten we eens kijken hoe de Zenfone 4 het ervan afbrengt als we hem naast andere toestellen in deze prijsklasse zetten.