Na lang aandringen van de Nederlandse Asus-afdeling bij het hoofdkantoor in Taiwan komen smartphones van het merk nu dan toch naar Nederland. De hier besproken Zenfone 3 is een van de toestellen die begin juni 2016 werden getoond op het Zenvolution-evenement, vlak voor de Computex-beurs, en we schreven er toen al een preview over. Het toestel is dan ook niet fonkelnieuw, maar wordt nu uitgebracht in Nederland en België. De versies die hier worden uitgebracht, zijn de budgettoestellen Zenfone 3 Go en Zenfone 3 Max, en de middenklasser Zenfone 3. Die laatste bespreken we hier.

De Zenfone 3 is wat specificaties en prijs betreft nog het best te vergelijken met de modulaire Moto Z Play, die we een paar maanden geleden hebben onderzocht. Er zijn twee versies van de Zenfone 3. De goedkopere variant heeft een 5,2"-scherm, 32GB opslag, 3GB werkgeheugen en een accucapaciteit van 2.650mAh. Wij hebben de duurdere variant getest, met een 5,5"-scherm, 64GB opslag, 4GB werkgeheugen en een accucapaciteit van 3.000mAh. De twee versies zijn te koop in de kleuren wit en blauw en hebben beide dual-simfunctionaliteit.

Behuizing

Het vrij dunne toestel ziet er verzorgd uit met zijn glanzende, glazen achterkant, metalen frame en chamfered edges. De solide aanvoelende knoppen zijn van metaal en als je licht in een bepaalde hoek op de achterkant van het toestel laat schijnen, zie je het door Asus vaker gebruikte concentric circle-patroon, met als middelpunt de vingerafdrukscanner: een mooi effect. Wel is de gladde achterkant vrij besmettelijk, want vingervegen zie je nu eenmaal snel op glas. Een voordeel van het glas is dat de achterkant niet onderbroken hoeft te worden met antennestrepen en dat ziet er strak uit.

Enigszins jammer is de uitstekende camera, hoewel die weinig afdoet aan het ontwerp. Er zit volgens Asus saffierglas voor en tijdens onze testperiode kraste het glas niet, terwijl we hem wel op elke tafel legden met de camerabobbel onderop. Naast de camera zitten de laserautofocus en de dualledflitser. Eronder vind je de kenmerkende, langwerpige vingerafdrukscanner. Deze werkt in de praktijk snel en accuraat. De monoluidspreker zit aan de onderkant van het toestel en klinkt redelijk voor deze klasse. Onder het scherm vind je ook de hardwarematige Android-navigatieknoppen. Deze zijn niet verlicht, wat enigszins jammer is. In de praktijk hadden we echter geen problemen om de knoppen in het donker te vinden.

De stevigheid van het toestel is voldoende, hoewel het makkelijker buigt dan veel toestellen die geheel uit metaal zijn opgetrokken. Het voelt voor een toestel met 5,5"-scherm behoorlijk licht aan, maar gelukkig niet zo licht dat het aanvoelt als speelgoed. Het randje tussen het scherm en het frame is, net als we bij de P8 Lite 2017 zagen, behoorlijk zacht en jammer genoeg zelfs te beschadigen met een nagel. Al met al heeft Asus duidelijk zijn best gedaan om een middenklassetoestel met een premium-uitstraling neer te zetten en daar komt het aardig in de buurt.

Scherm

Het 5,5"-scherm van de Zenfone 3 heeft een 1080p-resolutie, waardoor de pixeldichtheid neerkomt op een veelvoorkomende 401 pixels per inch. Je zou het als een nadeel ten opzichte van concurrenten als de Moto Z Play en de One Plus 3T kunnen zien dat het een lcd is en geen oledscherm. Gelukkig zien we in onderstaande resultaten en ook in de praktijk dat het een behoorlijk contrastrijke lcd is, waardoor we het enorm hoge contrast van een oledscherm slechts een beetje gemist hebben.

Ook de maximaal in te stellen helderheid is hoog genoeg. In de praktijk konden we zonder enig probleem ons scherm aflezen op een zonnige dag. Wel was er af en toe wat raars aan de hand bij het instellen van de helderheid. Het instellen lukte dan wel, maar zodra we uit het scherm gingen waar de helderheid in te stellen is, schakelde het toestel naar een andere helderheid. Na een herstart werkte alles weer naar behoren en het gebeurde niet vaak, maar het is een van de softwareproblemen waar we tegenaan liepen.

Om terug te komen op het scherm: de kleuren wijken niet storend veel af van het ideaal. Bovendien kun je met de app Splendid de kleurtemperatuur en de verzadiging naar wens instellen. In de app kun je ook een blauwlichtfilter toepassen, zodat je na het bepotelen van de Zenfone 3 gewoon kunt slapen. Helaas kun je niet plannen dat het filter aangaat zodra het donker wordt of op een bepaalde tijd.

Accuduur

Met 3.000mAh heeft de Zenfone 3 geen overdreven accucapaciteit. Toch zagen we al eerder dat de Snapdragon 625 een behoorlijk zuinige soc is en dat blijkt ook als we naar de resultaten van de accutest kijken.

Hoewel er een paar accuduurknallers in dit rijtje staan die de Zenfone 3 verslaan, is de accuduur van deze smartphone meer dan prima. Bij de browsetest laten we toestellen op een constante helderheid door lokale webpagina's bladeren. Bij deze test wordt de soc zwaarder belast dan bij video kijken en de Zenfone begeeft het daarbij pas na zo'n negen uur. In de videotest houdt de Zenfone 3 het wat minder lang uit dan andere toestellen, omdat hij daar minder profiteert van zijn zuinige soc en omdat toestellen met een oledscherm aanzienlijk in het voordeel zijn bij deze test.

Het geheel opladen van de Asus Zenfone 3 gaat niet overdreven snel met de bijgeleverde lader, maar je laadt hem toch in een halfuurtje tot 33 procent op. Je kunt dus in elk geval weer een tijdje voort als je de Zenfone 3 net voordat je weggaat, even in het stopcontact duwt. De bijgeleverde lader is overigens geen Quick Charge 3.0-lader, maar de Snapdragon 625 ondersteunt die laadtechnologie wel.

Software

Hier wordt het interessant. We hebben natuurlijk wel wat Asus-tablets gerecenseerd, maar het is al lang geleden dat we een Asus-telefoon onder de loep namen. De software is iets waarin fabrikanten zich nog behoorlijk kunnen onderscheiden en het idee van Asus hierover is duidelijk als je naar de ZenUI 3.0-Android-skin kijkt. Het draait vooral om veel instelmogelijkheden en veel functionaliteit. We zijn geneigd om te zeggen: te veel, maar dat is natuurlijk persoonlijk.

Zeker als je de telefoon net ingesteld hebt, springen overal tutorials vandaan, die zoveel uitleggen dat het lastig is om het allemaal meteen te onthouden. Als je gewend bent aan je eigen apps en Android-instellingen, ben je zeker wat tijd kwijt om alles naar eigen wens te configureren. Het instellingenscherm heeft veel verschillende onderdelen en ook de rest van de interface is volgepropt. Het zou prettiger zijn als er, zoals bij Cyanogen OS, veel in te stellen is zonder dat het overzicht verloren gaat.

Dat volgepropte karakter geldt helaas ook wat bloatware betreft. Er staan enorm veel apps op de Zenfone 3 die handig moeten zijn en apps waar Asus voor betaald krijgt als het deze op de toestellen meelevert. Veel van die apps kun je niet verwijderen. Sommige kun je wel uitschakelen, zodat je ze niet meer in je applade ziet, maar helaas nemen ze dan nog wel ruimte in op je toestel. Het besturingssysteem met alle bijgeleverde zaken neemt in totaal overigens zo'n 8,5GB in.

Een opvallende iOS-achtige functie is dat je vanaf een willekeurige plek op het thuisscherm naar beneden kunt swipen om veelgebruikte apps en contacten te zien, of te zoeken naar een app of naar iets op een zoekmachine. Het menuutje verschijnt wat haperend, maar het kan best handig zijn. Ook handig is dat je twee jaar lang gratis 100GB aan Google Drive-opslag bij de Zenfone 3 krijgt.

Hoewel we een paar bugs tegenkwamen, zoals we hierboven al schreven over de automatische schermhelderheid, is ZenUI 3.0 vrij stabiel en ook soepel. Hoewel hij vol zit met functionaliteit en een veelheid aan informatie, voelt de software lekker vlot aan. Een tijdelijk nadeel van de software van de Zenfone 3 is dat het toestel nog steeds op Android 6 draait. Asus staat niet bekend om het vlotste updatebeleid, maar Android 7 komt uiterlijk eind maart wel naar de Zenfone 3 volgens Asus.

Hardware en prestaties

We zagen al dat de op 14nm gebraden Snapdragon 625-soc, met zijn dubbele set van vier A53-kernen die draaien op maximaal 2,0GHz, relatief zuinig omspringt met energie. In eerdere reviews zagen we ook al dat het een behoorlijk snelle soc is. Wat betekent dit voor de plek van de Zenfone 3 in het deelnemersveld wat ruwe processorkracht betreft?

De snelheid van een enkele kern is niet bijzonder als je die vergelijkt met de snelheid bij de high-end smartphones van vorig jaar, zoals de LG G5 en de Huawei P9. Bij processen die meer kernen aan het werk zetten, kan de Zenfone 3 zich wel meten met die toestellen.

PCMark 2.0 is wat praktijkgerichter en laat smartphones dagelijkse handelingen uitvoeren, zoals beeld-, video- en fotobewerken. In dit rijtje met bijna alleen high-end toestellen van vorig jaar komt de Zenfone 3 lekker mee en dat strookt met de ervaring die we in de praktijk hebben met het toestel. Het is lekker vlot.

Ook kijken we nog even naar de prestaties van het nandgeheugen, want hoe snel een toestel data kan wegschrijven en lezen, is belangrijk voor de praktijkervaring. Zo is het een factor bij het starten van apps. De Zenfone 3 heeft emmc-geheugen en niet de snellere ufs-opslag.

Het valt op dat de snelheid van het willekeurig wegschrijven van data nogal te wensen overlaat, terwijl hij juist het allersnelst van het stel data sequentieel wegschrijft. Het is bepaald geen eensluidend beeld wat deze test naar voren brengt, maar we hebben in de praktijk in elk geval nog geen vreemde vertragingen waargenomen in onze testperiode met het toestel.

De grafische prestaties van een midrange-soc als de Snapdragon 625 met zijn Adreno 506-gpu laten in verhouding tot de high-end toestellen een wat groter prestatieverschil zien. Fabrikanten besparen dan ook vaak meer op de gpu dan op de cpu in dit segment. Het is zeker niet zo dat je geen grafisch relatief zware games kunt spelen op de Asus Zenfone 3, maar je zult merken dat de resolutie of het aantal frames per seconde terugschaalt bij sommige spellen.

Camera

Volgens Asus is de camera een belangrijke usp van de Zenfone 3 en de ondertitel is dan ook zelfs 'built for photography'. De camera achterop heeft een zestienmegapixel-Sony IMX298-sensor, een lensopening van f/2.0 en zowel optische als elektronische beeldstabilisatie. De pixels op de sensor zijn 1,12 micron groot en de sensor heeft een totale grootte van 1/2.8". We zagen hem eerder in de Oneplus 3 en 3T, de Xiaomi Mi5 en de Huawei Mate 8. De foto's van die toestellen waren in de praktijk heel aardig, maar het gaat natuurlijk voor een groot deel om wat de software met de sensordata doet.

De praktijk leert dat de camera enorm snel scherpstelt met zijn laserautofocus voor objecten dichtbij en fasedetectie voor objecten die verder weg zijn. Ook het afdrukken gaat bij goede lichtomstandigheden erg snel, maar helaas heeft de camera een enorme sluitervertraging als er minder licht beschikbaar is. Dit is met afstand de grootste irritatie bij deze camera, want als het sluitergeluid klinkt, moet je de camera vaak nog een tijdje stilhouden. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je een mislukte, bewogen foto hebt gemaakt.

Met de bovenstaande foto's hebben we de camera's van de OnePlus 3T en de Asus Zenfone 3, die zoals gezegd dezelfde sensor hebben, naast elkaar gezet. De OnePlus 3T toont een hoger dynamisch bereik op deze foto's. Hoewel beide foto's automatisch met hdr-modus genomen zijn, zie je dat de Zenfone 3 de situatie wat minder goed schat. De heer Diablo is tegen de lichte achtergrond wat te donker om details te kunnen onderscheiden. De OnePlus 3T kiest een kortere sluitertijd met een iets hogere isowaarde. Rechts hiervan zie je echter dezelfde situatie met de HDR Pro-modus aan op de Zenfone 3 en dan blijkt dat die camera ook een prima plaatje kan schieten in deze omstandigheden. Had hij dat maar automatisch gedaan.

En ook op de foto met de Anne Frank-street art zie je dat de Zenfone 3 in de automatische hdr-modus een overbelichte lucht heeft, terwijl de donkere delen net wat te donker zijn. De muur wordt donkerder weergegeven dan bij de OnePlus 3T-foto, terwijl de lucht niet overbelicht is. De OnePlus heeft dus in elk geval een betere standaard-hdr-modus dan de Zenfone 3. Toch maakt de Zenfone 3 alleszins redelijke foto's voor zijn prijsklasse, getuige onderstaande beelden.

De camera presteert het best bij redelijke tot goede lichtomstandigheden. Hij schat de witbalans dan goed, focust snel en drukt snel af. Bij zwak daglicht en bij kunstlicht doet de camera het wat minder goed. Soms grijpt hij dan naar hoge isowaardes met veel ruis tot gevolg en soms is het resultaat onderbelicht, zoals bij de foto van het eten. Over het algemeen zit er echter wel behoorlijk veel detail in de foto's, mits het je lukt om de camera goed stil te houden.

Net als in de rest van de software zitten er ook in de camerasoftware enorm veel functies. Naast de HDR Pro-modus is er een Verfraaiingsmodus, een modus voor lage belichting, een om kinderen te fotograferen, een modus die automatisch afdrukt als je een grote glimlach toont en een velddieptemodus, die dslr-achtige bokeh-effecten probeert te creëren en daarin veelal faalt. Goede camerasoftware herkent de situatie echter zelf en natuurlijk zijn bepaalde modi handig om te hebben, maar geef ons maar gewoon een degelijke handmatige modus.

Gelukkig zit die er ook op, hoewel hij geen rawmodus heeft. Al met al heeft de Zenfone 3-camera potentie tot het maken van mooie foto's, maar blijven we achter met gemengde gevoelens. Het is een prima camera met dito specs en hij kan bijvoorbeeld ook 4k-video opnemen, wat fijn is voor een middenklassetoestel, maar vooral de sluitervertraging en hier en daar minder goede resultaten in de automatische modus geven onder de streep toch een middelmatige camera-ervaring.

Alternatieven

Conclusie

De afweging die je wat ons betreft eerst moet maken in het geval van de Asus Zenfone 3, is of je de software een onoverkomelijk probleem vindt. Hij barst van de bloatware en zit overvol met functionaliteit, die wat ons betreft ten koste gaat van het overzicht. Wel werkt de software vlot en kun je een deel van de bloatware uitschakelen.

Ook de camera is iets om over na te denken. Hij heeft mooie features, zoals de mogelijkheid om 4k-video op te nemen, optische beeldstabilisatie en een prima sensor, waarmee je doorgaans mooie plaatjes schiet. Toch zijn de resultaten bij slechte lichtomstandigheden wat wisselvallig en treedt er een vervelende sluitervertraging op.

Met de rest van het toestel zit het wel snor, want de lcd is mooi, hij heeft in verhouding tot prijsgenoten redelijk veel geheugen en de prestaties op andere gebieden zijn prima. Als je zen bent met de eerder genoemde nadelen, heb je aan deze middenklasser van Asus dan ook een heel goede smartphone.