Samengevat

De Zenfone Zoom S kost op het moment van schrijven rond de 470 euro en dat is heel duur voor wat je krijgt. De grote accu is het belangrijkste verkoopargument. Die is heel goed, al doet de Lenovo P2 het nog een stuk beter. De camera is aardig, maar zeker niet uitmuntend en bovendien traag bij het maken van foto's. De software is uitgebreid, maar langzamer dan die van concurrenten. De Zoom S is zeker geen slechte telefoon en doet een hoop goed, maar er is weinig reden om specifiek voor dit model te kiezen.