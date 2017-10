Toen Intel de Coffee Lake-generatie Core-processors, oftewel de achtste generatie aankondigde, ging dat gepaard met een flinke verschuiving in het processorlandschap van Intel. Voortaan waren de i3-processors geen dualcores meer, maar kregen ze net als de oudere i5-processors vier cores aan boord. De i5- en i7-series kregen er ook twee cores bij, zodat ze van vier naar zes cores zijn gegroeid. Daarmee heeft Intel dus voor de desktop Core-serie geen dualcores meer in zijn assortiment, hoewel je nog altijd naar Pentiums en Celerons of natuurlijk de oudere i3's kunt uitwijken voor dualcoreprocessors.

De i5- en i7-processors van de Coffee Lake-generatie zijn nog altijd niet of nauwelijks verkrijgbaar, maar de twee i3-processors uit de serie zijn inmiddels wel redelijk verkrijgbaar. Ten tijde van de introductie was dat niet het geval, maar we kunnen nu eindelijk de budgetprocessors van Coffee Lake benchmarken en kijken of je voor een relatief laag bedrag een goede koop hebt aan een i3.

De i3-8100 kost ongeveer 130 euro en dat is flink meer dan de 110 euro die de voorganger, de i3-7100, kost. Je krijgt voor die twee tientjes extra wel twee extra cores, die iets trager tikken. Bovendien is de tdp van de quadcore iets hoger. De i3-7100 heeft weliswaar twee fysieke cores, maar dankzij hyperthreading zijn dat vier logische cores. De 8100 heeft geen hyperthreading, maar wel meer cache.

De i3-8350K heeft eveneens vier cores, maar is iets langzamer geklokt dan zijn Kaby Lake-voorganger. Ook de prijs is weer iets hoger, met ongeveer 190 tegenover 160 euro. We kunnen voor hetzelfde geld, mits er voorraden komen, ook een i5-8400 kopen, met zes fysieke cores en een iets lagere tdp. De kloksnelheid van de i5-8400 topt net als de i3-8350K op 4GHz, maar uiteraard is de i3-8350K makkelijk over te klokken, terwijl dat met de i5-8400 niet de bedoeling is.

We hebben niet alleen de i3-8100 en i3-8350 samen met hun voorgangers in deze benchmarkreview opgenomen, maar ook de directe concurrenten van zowel AMD als Intel, zoals de Ryzen 5 1500X en i5-8400, die ongeveer even duur zijn als de i3-8350K, en de Ryzen 3 1300X, die ongeveer net zoveel kost als de i3-8100.