Tijdens zijn WWDC-bijeenkomst in juni heeft Apple zijn nieuwe serie iMacs aangekondigd en inmiddels hebben we het 27-inch model op ons kantoor gehad en kunnen testen. Het model verschilt niet dramatisch van de versie die in 2015 werd uitgebracht, en op zijn beurt was dat weer nauwelijks een verschillende behuizing dan het in 2012 geïntroduceerde model. Met andere woorden, Apples iMac-ontwerp is al zo'n vijf jaar niet echt veranderd.

Drie jaar geleden was de grootste verandering niet de behuizing, maar het scherm. In 2014 kreeg de 27"-iMac een 5k-scherm, en in 2015 kreeg de 21,5"-versie een 4k-scherm. Uiteraard hebben de twee 2017-modellen ook dit jaar bijna identieke schermen met een 4k-resolutie voor de 21,5"-uitvoering en een 5k-scherm voor de 27"-versie. We zeggen bijna, want de nieuwe schermen hebben een helderheid van 500cd/m2, volgens de pr-afdeling van Apple flink hoger dan de oude iMacs.

Los van het helderder scherm heeft Apple nog enkele wijzigingen aangebracht. De belangrijkste daarvan zijn natuurlijk de upgrade van Skylake naar Kaby Lake voor de processor en het daarmee gepaarde ddr4-geheugen van 2400MT/s in plaats van ddr3-geheugen van 1867MT/s. Bovendien ondersteunen de 2017-iMacs meer geheugen. Standaard wordt nog steeds 8GB voorgeïnstalleerd, maar waar het vorige model met maximaal 32GB kon worden uitgerust, is dat nu 64GB. Daar zijn nog steeds twee geheugenslots voor beschikbaar achter een klepje voor eenvoudige - en de enig mogelijke - upgrade van de iMac.

Andere veranderingen zijn een upgrade naar twee Thunderbolt 3.0-aansluitingen met type c-connector en een bluetooth 4.2-radio. Ten slotte is de opslag verbeterd. Je kunt nu geen gewone harde schijf meer krijgen in een 27"-iMac, maar de instapper is een 1TB Fusion-drive, met upgrades naar volledige flash-opslag met ssd's van 256GB tot 2TB.

We hebben het model met een Core i5-7400, 8GB ddr4-geheugen, een 1TB Fusion-drive en de Radeon Pro 570 aan boord getest. Deze uitvoering is verkrijgbaar vanaf ongeveer 2100 euro.