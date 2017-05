Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

Het is vrijdag 23 maart 2012 als André Kuipers een alarmerend bericht krijgt. Hij bevindt zich dan samen met vijf andere astronauten op meer dan driehonderd kilometer boven de aarde, in het International Space Station. Het commandocentrum op aarde heeft code rood afgegeven, omdat er een stuk ruimteafval gesignaleerd is, waarvan de positie en het traject moeilijk precies te voorspellen zijn. Maar zeker is dat de rommel het ISS op relatief korte afstand zal passeren.

Er is te weinig data beschikbaar over het naderende afval van een oude Russische satelliet om een ontwijkingsmanoeuvre uit te voeren. Vanwege het risico op een inslag, met mogelijk catastrofale gevolgen, zoeken Kuipers en zijn collega's hun toevlucht in een van de twee Russische Sojoez-capsules. Op zaterdagochtend sluiten ze de luiken van het ISS en wachten gespannen af in de capsule. Bij een inslag moet het reddingsschip hen terug naar de aarde brengen.



Het luik naar ESA's laboratorium Columbus werd uit voorzorg gesloten