Door Jeroen Horlings, woensdag 26 april 2017 06:00, 5 reacties • Feedback

Beste koop: Pentax K-70 Zwart In deze round-up vergelijken we vijf spiegelreflexcamera's tot zo'n duizend euro inclusief lens. Deze zijn rijker uitgerust dan instapmodellen. Denk aan moderne sensoren, kantel- en uitklapbare schermen al dan niet met touchbediening, snelle autofocus, wifi en een scala aan instelmogelijkheden. Al met al biedt de Pentax de meeste waar voor je geld. De camera houdt prettig vast, is weerbestendig en heeft een zeer prettige zoeker. Alleen voor video is hij minder geschikt; daarvoor zijn beide Canons een beter alternatief.Prijs bij publicatie: € 700,-Nu verkrijgbaar vanaf: € 699,-

Enige tijd terug bespraken we instap-dslr's tot 450 euro en kort daarna systeemcamera's in het middensegment tot circa 800 euro. Nu doen we hetzelfde met recente dslr's. We bekeken de Canon EOS 800D en de nagenoeg identieke 77D, de Nikon D5600, de Pentax K-70 en de Sony Alpha A68. Dit zijn camera's uit 2016 en 2017 die het middensegment bedienen. Het zijn prima camera's voor beginners, maar ook voor gevorderden en dat biedt voor de eerste groep voldoende groeimogelijkheden. Ze kunnen een hoop meer dan de instapmodellen en zijn vaak uitgerust met nieuwe features, afkomstig van de modellen in het high-end segment.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe sensoren met snelle fasedetectiediodes zoals bij de Canons, het weglaten van anti-aliasfilters voor extra scherpte bij Nikon en Pentax, de waterdichte behuizing en de gestabiliseerde sensor van de Pentax en het lichtdoorlatende spiegelsysteem met elektronische zoeker bij de Sony. Spiegelreflexcamera's in het prijssegment tot circa duizend euro hebben over het algemeen heel wat te bieden, maar het is interessant om te zien hoe de fabrikanten daar op verschillende manieren mee omgaan.

De vraag is welke camera in dit prosumersegment de meeste waar voor z'n geld biedt. Dat begint natuurlijk bij een goede beeldkwaliteit zonder compromissen, maar het omvat ook de bediening en de mogelijkheden in de praktijk.