In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden: woonruimte kost geld, veel geld. Daardoor kan het best zijn dat je goed verdient, maar toch een kleine televisie wilt. Tot een paar jaar terug betekende dit dat je keuze voor een passende televisie beperkt was tot budgetmodellen; kleiner was altijd beduidend minder goed en al helemaal niet geschikt voor desktopwerk of gaming. Fabrikanten van lcd-televisies reserveerden luxe snufjes zoals quantumdots en local dimming vooral voor de grotere exemplaren. Oledtelevisies beneden de 55" waren er lange tijd ook niet. Kleiner was daarmee ook op het gebied van de hdr-beeldkwaliteit beduidend minder goed.

Inmiddels heeft de markt daarop gereageerd met onder andere kleinere oledformaten: 48 en 42 inch, gebaseerd op dezelfde techniek als de grotere schermen. Eén witte pixel zorgt voor een hoge piekhelderheid en rode, groene en blauwe pixels voor een zuivere kleurweergave. Dat, gecombineerd met het eindeloze contrast van oled, was voorheen alleen mogelijk op grotere televisies, en op telefoons en laptops.

Het aanbod aan kleine oled-tv's is nog steeds niet groot. In eerste instantie is er LG met de 42"-C2 en nu ook Sony met de Bravia XR-42A90K. Beide toestellen maken gebruik van hetzelfde paneel van LG Display, maar de uitvoering is net even anders. Met de prijs die Sony vraagt op het moment van schrijven, 1950 euro op zijn eigen website en 1649 euro bij gevestigde winkels in de Pricewatch, lijkt Sony de compromisloze top-performer in dit formaat te willen aanbieden.

Op de website van Sony vinden we termen als 'de ultieme OLED-ervaring', 'Master series' en 'OLED XR OLED Contrast Pro'. Wat dit betekent, zoeken we uit en het kan ook maar beter waar zijn, zeker als je bedenkt dat je voor 1321 euro bij Dell de Alienware AW3423DW hebt en voor 999 euro de LG C2 42" kunt kopen.